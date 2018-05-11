Başbakan ve İsviçre Merkez Bankası Başkanı işbirliği konusunu görüştü

BİŞKEK, 11 Mayıs 2018 /Kabar/. Başbakan Abılgaziyev, İsviçre Merkez Bankası Başkanı Jordan ile bir araya geldi.

Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammetkalıy Abılgaziyev’in bugün, 11 Mayıs’ta İsviçre Merkez Bankası Başkanı Thomas Jordan ile bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede tarafların Kırgızistan ve İsviçre ikili işbirliğinin geleceğiyle ilgili konuları ele aldıkları aktarıldı.

Kırgızistan’ın iki ülke arasında ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine özel önem verdiğini dile getiren Başbakan, “Kırgızistan, 25 yıl boyunca İsviçre tarafın mali destekleri de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda sağladığı desteği gördü. Ülkemizde hayata geçirilmekte olan başarılı projelerin yanı sıra Kırgızistan Merkez Bankası ile yakın etkileşiminizi de biliyoruz. Ülkelerimiz arasında çok fazla ortak nokta var ve ilişkilerimizi güven ve dostluk ruhuyla oluşturmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Özellikle, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle ilan edilen Bölgesel Kalkınma Yılı çerçevesinde ülke hükümetinin, sosyal ve ekonomik göstergelerin topyekün iyileştirilmesine yönelik ana vurgu yapılmasının amaçlandığını vurgulayan Başbakan Abılgaziyev, “Ülkede halkın %70’i kırsal alanlarda yaşıyor. Günümüzde ana görevlerimizden biri, bölgede yaşayan insanların rahat yaşamaları için gerekli tüm şartları yaratmaktır. Faaliyetlerimiz ülkenin bölgelerinde iş yaratmayı ve göçü, tarımın gelişmesini, sanayi üretimini azaltmayı hedefleyecektir.” ifadesine yer verdi.

Buna ek, Abılgaziyev, hükümetin yapacağı ana önceliklerden biri de turizmi geliştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Hükümetin stratejisinin çok ikna edici olduğunu ve açık bir pozisyona sahip olduğunu belirten İsviçre Merkez Bankası Başkanı, “Ziyaretimin, Kırgızistan para biriminin 25. yıldönümü kutlamalarıyla denk gelmesinden dolayı çok mutkuyum. Kırgızistan Merkez Bankası ile yaptığımız 25 yıl işbirliği içerisinde birkaç başarılı ortak projeler hayata geçirilmiştir. Uygulanmakta olan projelerden bahsetmişken, Kırgızistan Merkez Bankası ile işbirliğimizin sınırlı olmadığını da belirtmek isterim. Projeleri geliştirirken ve uygularken, her birini dikkatli bir şekilde ele alacağız, böylece gelecekte projelerimiz başarılı bir şekilde hayata geçirilecek.” şeklinde konuştu.

Toplantı bitiminde, Başbakan Abılgaziyev, İsviçre Merkez Bankası Başkanı Jordan’ı 2 Eylül’de Isık-Göl’de yapılacak Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları’nın açılış törenine davet etti.