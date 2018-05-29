Başbakan ve Dünya Bankası Orta Asya Bölge Müdürü işbirliği konularını görüştü

BİŞKEK, 29 Mayıs 2018 /Kabar/. Başbakan Abılgaziyev, Dünya Bankası Orta Asya Bölge Müdürü Burunchuk’u makamında kabul etti.

Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hükümet Başkanı Muhammetkalıy Abılgaziyev, bugün, 29 Mayıs’ta Dünya Bankası Orta Asya Bölge Müdürü Lilia Burunchuk’u kabul etti.

Tarafların ortak işbirliğinin gelecek yönleri ele alındığı belirtilen açıklamada, Başbakan Abılgaziyev’in ülkenin sosyal veekonomisinin gelişmesine sağladığı yardımları için Dünya Bankası’na teşekkürde bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca, Abılgaziyev’in Dünya Bankası’nın Kırgızistan’ın önemli ortaklarından biri olduğuna vurgu yaptığı aktarıldı.

Yeni hükümetin çalışmalarında öncelikler olarak Abılgaziyev, kamu yönetiminin etkinliğinin artması, ekonominin dijitalleşmesi, bölgelerin gelişimi ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için desteğin altını çizdi.

Buna ek, Hükümet Başkanına göre, eğitim, sosyal gelişim, enerji, turizm, ağır ve hafif sanayi ve insanların geçim kaynaklarının karmaşık bir şekilde iyileştirilmesine de büyük önem verilecektir. Başbakan, hükümetin öncelik planlarını, Dünya Bankası'nın Ortak İşbirliği Yeni Stratejisi'nin geliştirdiği temel yönlerle senkronize etmenin özel önemine dikkat çekti.

Dünya Bankası Bölge Direktörü Lilia Burunchuk, kapsamlı analizler sırasında, Kırgızistan ile Dünya Bankası arasındaki yeni İşbirliği Stratejisi taslağının finansmanında yer alacak olan ülke ekonomisinin sektörlerinin tespit edildiğini belirtti.

Ayrıca Burunchuk, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbai Ceenbekov ile Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller’in bu yıl Ocak ayında bir araya gelmesinden sonra, ülkenin bölgelerinin kalkınmasını amaçlayan projelerin finansmanının da öncelikli olduğunu belirtti.

Hükümet Başkanı, ortak işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu belirterek, ilgili devlet kurumlarına Dünya Bankası temsilcilerinden oluşan heyetle birlikte yeni işbirliği stratejisi taslağının ana yönlerini ayrıntılı olarak inceleme talimatı verdi.