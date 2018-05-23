Başbakan: ‘Kırgızistan Hükümeti AGİT ile işbirliğini çok takdir ediyor’

BİŞKEK, 23 Mayıs 2018 /Kabar/. Başbakan Abılgaziyev, “Kırgızistan Hükümeti AGİT ile işbirliğini çok takdir ediyor.” dedi.

Kırgızistan Başbakanı Muhammetkalıy Abılgaziyev, Kırgızistan’a ziyaret gerçekleştiren Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Thomas Greminger ile görüşme gerçekleştirdi.

Kırgızistan hükümetinin AGİT ile işbirliğine çok önem verdiğini dile getiren Başbakan, “Ziyaretinizin ülkemiz ile AGİT arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağından eminim. 2018’de AGİT'in Kırgızistan’da ilk misyonunu kurmasının 20. yıldönümü kutlanması semboliktir.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl ülkede seçmenlerin biyometrik kaydını kullanılmasıyla cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldığını ve bu da, iç tarihte ilk kez barışçıl bir şekilde görev aktarımı uygulamasına izin verdiğini anımsatan Başbakan, “Her zaman desteğinizi demokratik reformlar ve sosyal ve ekonomik kalkınma ile ilgili süreçlerde hissediyoruz. Çeşitli projelerin hayata geçirilmesinde yardım ve destek için AGİT'e minnettarız. Yeni program projelerinin uygulanması ile Kırgızistan ve AGİT arasındaki işbirliğinin tamamlanacağını umuyorum. Bu yıl bölgelerin kalkınmasına ve ülkenin devlet organlarının faaliyetlerinin sayısallaştırılmasına özel önem verilecektir. Bu konuda desteğinize güveniyoruz.” şeklinde konuştu.

AGİT, Kırgızistan'ı parlamentarizmi güçlendirmede destekleyecek

Misyonun faaliyetinin yıllar içinde, örgütün ülkenin hükümet yapıları ile ilgili yapıcı bir model oluşturduğuna dikkat çeken AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger, “AGİT, Kırgız tarafının meclis demokrasisinin yolunu seçme kararını takdir ediyor. Onun için AGİT, parlamenter ve demokratik kurumları güçlendirmede ülkeye destek vermeye devam edecek.” ifadelerine yer verdi.