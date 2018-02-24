Başbakan İsakov’dan Anavatan Savunucularına Tebrik Mesajı

BİŞKEK, 23 Şubat 2018 /Kabar/. Kırgızistan Hükümet Başkanı Sapar İsakov, bugün, 23 Şubat Anavatan Savuncuları Günü dolayısıyla Kırgızistan vatandaşları kutladı.

Aşağıda Başbakan İsakov’un tebrik mesajına yer veriliyor:

“Sevgili askerler, çavuşlar, emniyet subayları, subaylar ve generaller! Sevgili vatandaşlar!

Kırgızistan halkı ve kendi adıma herkesi Anavatan Savuncuları Günü vesilesiyle tebrik ediyorum.

Toplumumuzda askerlik hizmetine ve değerine saygının derin kökleri vardır. Tarih boyunca, halkımız birçok kez dış tehditlere karşı kendini savunmak zorunda kalmıştır. Özgürlük ve yerli topraklarındaki mücadelede ulusal karakteri oluştu. Dolayısıyla, Anavatan Savunucusu Günü Kırgızistan'da sıcak sevilen ve yaygın olarak kutlanan bayram oldu ve resmi bir tatil günü olarak tarihe geçti.

23 Şubat günü, sadece anavatanızı ellerinde silahlarla savunan omuz askıları giyenlere değil, "Anavatan", "Yurt", "Görev", "Şeref" kelimelerini önemseyen herkes için bir bayramdır.

Bu gün ülkedeki cesur, güçlü ve gerçek yurtseverlerin bayramıdır.

Anavatan'ın sevgili savunucuları, sevgili gaziler!

Ülkemizdeki güçlü barışı, sessizce çalışmayı, çocuk yetiştirmeyi ve geleceğe yönelik planları yapmayı hediye ettiğiniz için minattarız. Size sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum!

Yine bir kez bayramınız kutlu olsun.”