Başbakan İsakov, Kırgız tarımbiyomerkezi faaliyetlerini inceledi

BİŞKEK, 25 Aralık 2017 /Kabar/. Kırgızistan Başbakanı Sapar İsakov, bitki ve hayvanların korunması için biyolojik araçların üretimi ve tanıtılması ile uğraşan Tarım, Gıda Sanayi ve Arazi Islahı Bakanlığı nezdinde Kırgız tarımbiyomerkezinin faaliyetlerini inceledi ve Sokuluk’taki (Çüy Valisi) biyofabrikayı ziyaret etti.

Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açılamada, Kırgız tarımbiyomerkezine ziyaret gerçekleştiren Hükümet Başkanı İsakov’a Kırgız tarımbiyomerkezi Müdürü Canıbay Tumanov’un tarımsal ürünlerin zararlı hastalıklarına karşı korunmak için çevre dostu biyolojik ajanlar hakkında bilgi verdiği açıklandı.

Başbakana, zararlılara ve tarımsal ürünlerin hastalıklarına karşı biyolojik preparatların prototipleri hakkında bilgi sunulduğu ifade edildi.

İsakov, ziyareti kapsamında hükümet programı "Yeni Devrime Kırk Adım" çerçevesinde tarımda organik üretim geliştirilmesi planlandığını belirttiği aktarıldı.