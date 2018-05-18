Başbakan Abılgaziyev, İİT Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak üzere İstanbul’a gitti

BİŞKEK, 18 Mayıs 2018 /Kabar/. Başbakan Abılgaziyev, Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da yapılacak İİT Olağanüstü Zirvesi’ne katılacak.

Kırgızistan Başbakanı Muhammetkalıy Abılgaziyev, bugün, 18 Mayıs’ta yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak üzere Türkiye’nin İstanbul şehrine gitti.

Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı sırasında Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalara ilişkin konuların görüşülmesi planlanıyor.

İİT, 57 ülkeyi birleştiren İslam ülkelerinin uluslararası organizasyonu. Kırgız Cumhuriyeti 1 Aralık 1992'den beri örgütün üyesidir.