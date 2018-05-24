Başbakan Abılgaziyev, Çüy bölgesine çalışma ziyareti yapacak

BİŞKEK, 24 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan Hükümet Başkanı Abılgaziyev, Çüy bölgesine çalışma ziyareti yapacak.

Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Muhammetkalıy Abılgaziyev, Kırgızistan’ın yedi vilayetlerinden biri Çüy’e çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Başbakan ziyareti kapsamında bir dizi eğitim ve spor yapıların, ayrıca Bişkek – Kara-Balta karayolunun inşalarını inceleyecek.

Hükümet Başkanı ayrıca, rezervuarların durumu ve balık ve köylü çiftliklerinin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olacak.