Başbakan Abılgaziyev Centerra Gold Inc. İcra Direktörü ile bir araya geldi

BİŞKEK, 22 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan Başbakanı Muhammetkalıy Abılgaziyev, Centerra Gold Inc. şirketinin İcra Direktörü Scott Perry’yi makamında kabul etti.

Görüşmede taraflar 11 Eylül 2017'de imzalanan Stratejik Anlaşma ile ilgili konuları görüştü.

Centerra Gold Inc.'in varlıklarının çekirdeği olan Kumtor projesi sayesinde dünyanın en büyük madencilik şirketlerinden biri olduğunu kaydeden Başbakan Abılgaziyev, “Hükümet, Kumtor projesinin ülke ekonomisindeki önemli rolünün farkındadır. Söz konusu proje kamu ilgisini çekiyor, bu nedenle bütün yapılan görüşmeler ve alınan kararlar şeffaf ve kamu yararına gore olmalıdır. Centerra Gold Inc. yönetiminin şeffaf proje yönetim sistemi "Kumtor"un oluşturulması ve çevresel faaliyetlerin finansmanı için çerçevenin genişletilmesi üzerine attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda, yatırım projesi çerçevesinde çevre koruma ve sosyal ortaklık konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmesi gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

Centerra Gold İnc. şirketinin İcra Direktörü Perry, Kırgızistan ve şirketin Yönetim Kurulu pozisyonunu bir araya getirmek için her türlü çabayı göstereceğini belirtti.