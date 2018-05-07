Başbakan Abılgaziyev, Celal-Abad’da okulun inşasını inceledi

BİŞKEK, 7 Mayıs 2018 /Kabar/. Başbakan Abılgaziyev, bugün, 7 Mayıs’ta Oş ve Celal-Abad bölgelerine yaptığı çalışma ziyareti sırasında Celal-Abad’da inşa edilen № 6 okulunun inşasını inceledi.

Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Muhammetkalıy Abılgaziyev, bugün, 7 Mayıs’ta Oş ve Celal-Abad bölgelerine yaptığı çalışma ziyareti sırasında Celal-Abad’da inşa edilen № 6 okulunun inşasını inceledi.

Başbakanlık Devlet, Mimarlık, İnşaat ve Konut ve Kamu Hizmetleri Ajansı Direktörü Baktıbek Abdiyev, okulun inşaat çalışmaları hakkında bilgi verdi. Programa göre, 275 öğrenci için tasarlanmış okulun inşaatı, yeni öğretim yılının başlamasından önce tamamlanmalıdır.

Hükümet Başkanı Abılgaziyev, okul inşaatı planını, çalışma salonlarını ve spor salonunun şantiyesini inceledi.

Yapılan çalışmaların kalitesine ve yerli inşaat malzemelerin kullanımına dikkat çeken Abılgaziyev, okul inşaatını tamamlamak için çalışmaların hızlandırılması talimatı verirken, “Çocuklar aydın ve geniş sınıflarda eğitim almalıdır. Celal-Abad kentinin yeni modern eğitim kurumlarına ihtiyacı olduğunu dikkate alarak, okul Bilgi Günü (1 Eylül) öncesinde açılması gerekiyor.” ifadesini kullandı.