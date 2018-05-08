Başbakan Abılgaziyev, Celal-Abad ve Oş bölgelerini ziyaret etti

BİŞKEK, 7 Mayıs 2018 /Kabar/. Başbakan Abılgaziyev, bugün 7 Mayıs’ta Oş ve Celal-Abad bölgelerine çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Kırgızistan Hükümeti Başkanı Muhammetkalıy Abılgaziyev, bugün 7 Mayıs’ta ülkenin güney başkenti Oş’a ve Celal-Abad bölgesine çalışma ziyareti yaptı.

Başbakan, Celal-Abad’a ziyareti çerçevesinde “Celal-Abad” adı verilen havaalanının yeni havalimanı kompleksinin açılış törenine katıldı ve Celal-Abad şehrinde yeni inşa edilmekte olan okulun inşasını inceledi.

Oş bölgesi ziyaretinde, bahar saha çalışmasının ilerleyişi ve Ana-Kızıl yerleşim biriminin Açı ve Ken-Say masiflerinin gelişmesi hakkında bilgi aldı.

Buna ek olarak, Başbakan Abılgaziyev, Aravan-Say Nehri üzerinde inşa edilen yeni köprünün açılışına katıldı ve 1941-1945 Büyük Yurtsever Savaşı'nın gazilerini ziyaret etti.