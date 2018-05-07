Başbakan Abılgaziyev, Celal-Abad ve Oş bölgelerini ziyaret edecek

BİŞKEK, 7 Mayıs 2018 /Kabar/. Başbakan Abılgaziyeb, bugün 7 Mayıs’ta Oş ve Celal-Abad bölgelerine çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Kırgızistan Hükümeti Başkanı Muhammetkalıy Abılgaziyev, bugün 7 Mayıs’ta ülkenin güney başkenti Oş’a ve Celal-Abad bölgesine çalışma ziyareti yapacak.

Başbakan, Celal-Abad’a ziyareti çerçevesinde “Celal-Abad” adı verilen havaalanının yeni havalimanı kompleksinin açılış törenine katılacak ve Celal-Abad şehrinde yeni inşa edilmekte olan okulun inşasını inceleyecek.

Oş bölgesi ziyaretinde, bahar saha çalışmasının ilerleyişi ve Ana-Kızıl yerleşim biriminin Açı ve Ken-Say masiflerinin gelişmesi hakkında bilgi alacak.

Buna ek olarak, Başbakan, Aravan-Say Nehri üzerinde inşa edilen yeni köprünün açılışına katılacak ve 1941-1945 Büyük Yurtsever Savaşı'nın gazilerini ziyaret edecek.