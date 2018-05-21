BİŞKEK, 21 Mayıs 2018 /Kabar/. Azerbaycan’ın Gence şehri, 2019 yılında Avrupa Spor Şehri unvanını aldı.

AZERTAc’a göre, bu vesileyle Gence'de bir spor yürüyüşü düzenlendi.

Geçit törenine katılanlar şehrin merkezi meydanında alkışlandılar. Havada çok renkli toplar ve bir barış - güvercin sembolü yayınlandı.

Gence Belediye Başkanı Elmar Veliyev, kentin 2016 yılında Avrupa Gençlik Başkenti, 2017’de BDT ülkelerinin kültür başkenti, şimdi ise 2019 yılında Avrupa spor başkenti «Avrupa ACES» olduğunu söyledi.

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