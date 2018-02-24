Azerbaycan: Cumhurbaşkanı Bilgi Değişikliği Anlaşmasını Onayladı

BİŞKEK, 22 Şubat /Kabar/. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Devlet Enformasyon Ajansı (AZERTAG) ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı (TDH) arasında 28 Şubat 2015’te Bakü’de imzalanan Bilgi Değişikliği Anlaşmasını onaylayan bir kararı imzaladı.

Kararname, yürürlüğe girdikten sonra anlaşmanın hükümlerinin uygulanmasını sağlamakla görevlidir. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Anlaşma’nın yürürlüğe girmesi için gerekli olan iç usullerin uygulanmasını Türkmen tarafına bildirmelidir.

Azerbaycan’ın devlet bilgi ajansları ile Türkmenistan arasında imzalanan anlaşmanın, her iki ülkede yaşanan olaylarla ilgili düzenli bilgi değişimini sağlamayı amaçladığını belirtmek gerekir.

Anlaşma, ajansların ülkelerindeki ulusal ve uluslararası yaşamdaki güncel olaylar hakkında bilgi materyali alışverişinde bulunmalarını sağlamaktadır. Taraflar, haber, fotoğraf ve analitik malzemeler şeklinde bilgi alışverişini yürütürler.

Ajanslar, gazetecilerin, foto muhabirlerinin ve bilgisayar teknolojisi uzmanlarının becerilerini geliştirmek ve en iyi uygulamaları incelemek için alışverişlerini teşvik etmektedir. Buna ek olarak, mesleki faaliyetlerini yürütürken eyaletlerinin topraklarında akredite olan gazetecilere ve fotoğraf muhabirlerine örgütsel ve teknik destek sağlamaktadırlar.

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