AZERBAYCAN: BTK Sadece Yük Taşımakla Kalmayacak

Bakü, 25 Şubat /Kabar/. Yeni Bakü-Tiflis-Kars demiryolu (BTK) başarıyla çalışıyor: şu anda uluslararası kargo taşımacılığını düzenli olarak gerçekleştiriyor. Ve bu BTK’nın çalışmalarının ilk aşamasıdır.

İkinci aşamada yolcu taşımacılığı yapılacaktır. Azerbaycan Demiryolları (AJD) başkanı Javid Gurbanov’a göre, ilk yolcu trenleri bu yılın başlarında yeni demiryoluyla geçecek.

“Şimdi teknik sorunları çözüyoruz. Her şey derhal yapılır, çok yakında BTK boyunca yolcuları taşıyacağız” dedi.

Yolcu trenlerinin seyahat etmeye başlayacağı Türkiye’de ilk nokta Kars olacaktır.

Golden Bridge News