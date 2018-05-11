Azerbaycan Bayrağına Adanmış Bir Proje Bakü'de Sunuldu

BİŞKEK, 11 Mayıs 2018 /Kabar/. Bakü'de ulusal lider Haydar Aliyev'in doğumunun 95. yıldönümü ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü için düzenlenen Sevdiyim projesinin tanıtımı yapıldı.

Görevlilerin konuşmasından sonra, Azerbaycan ulu yazarı Cafar Cabbarlı’nın Sevdiyim şiirine dayanarak, Azerbaycan'ın 100 yıllık tarihini yansıtan klibin bir sunumu gerçekleştirildi.

Eserin besteci ve sanatçısı Onurlu Sanatçı Tunzala Agayeva, video yönetmeni Ulviya Kenül.

Sevdiyim projesinin ASAN Servisi, ASAN Gönüllüleri ve ASAN Radyosu tarafından ortaklaşa uygulandığı ve proje süresince çeşitli etkinliklerin planlandığı belirtilmelidir.

https://www.facebook.com/asanxidmat/videos/1709287022442314/?t=501

Kaynak: Golden Bridge News