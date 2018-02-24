Azerbaycan: Bakü-Guba-Rusya Sınırı Yeni Otomobil Yolu Ücretli Olacak

Bakü, 24 Şubat /Kabar/. Yeni Bakü-Guba eyalet otoyolu Rusya sınırına kadar ücretli olacak. Konuya ilişkin, Azerbaycan Karayolları Genel Müdürü Saleh Mammadov’un açıklamalarda bulundu.

Mammadov, 2018 yılının başlıca programının Bakü’den Rusya sınırına kadar yeni bir otoyol inşaatı olduğunu hatırlattı.

“Bu ana yolun 43 kilometresinden Hacı Zeynalabdin Tagiyev kasabasından başlayarak, 208 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Gelecekte 1.kategorideki dört şeritli yol ilk ücretli yol olacak” dedi.

19 Şubat’ta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya ile yeni bir otoyol Bakü-Guba sınırı inşa etme önlemleri için bir karar imzaladı.

Kararnameye uygun olarak, Azerbaycan Devlet Karayolları Genel Müdürlüğü 2018 yılı için devlet bütçesinden 150 milyon manat tahsis edecek.

Uluslararası taşımacılık koridoru “Kuzey-Güney”in ayrılmaz bir parçası olan Rusya Federasyonu ile yeni M-1 Bakü-Guba eyaleti sınırının Hacı Zeynalabdin Tagiyev yerleşkesinden başlayarak ulaştırma hizmetlerinin geliştirilmesi ile birlikte inşaat, bölgedeki turizmin gelişmesine ek bir ivme kazandıracaktır.

Golden Bridge News