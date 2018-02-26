Ayzada Subakocoyeva, ŞİÖ Genel Sekreter Yardımcısı atandı

26/02/18 17:25 33 görünümler Atama ve İstifalar 0

BİŞKEK, 26 Şubat /Kabar/. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ayzada Subakocoyeva, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi kararıyla ŞİÖ Genel Sekreter Yardımcısı atandı.

Ayzada Subakocoyeva, 9 Eylül 1979’da Bişkek’te doğdu.

2001’de Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi, Doğu Araştırmaları ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nden mezun oldu.

2004’te Pekin Üiversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nden mezun oldu.

Çalışma faaliyetleri:

2003-2004 yıllarında Kırgızistan’ın Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevli olmayan görevlisi;

2004-2006 yıllarında Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde öğretmen;

2005-2006 yıllarında Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi Çin Dili Merkezi İcra Direktörü;

2006-2007 yıllarında Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolos Hizmet Bölümü 3. Sekreteri;

2007-2009 yıllarında Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Doğu Ülkeleri Dairesi Üçüncü Sekreteri;

2009-2013 yıllarında Kırgızistan’ın Çin Büyükelçiliği Konsolosu;

2013-2015 yıllarında Üçüncü Sekreter, İkinci Sekreter, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Komşu Ülkeler Biriminin Birinci Sekreteri;

2015-2016 yıllarında Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Siyaset Bölüm uzmanı;

2016-2017 yıllarında Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Bölümünün Durum ve Analitik Sektörü Başkanı;

Şubat 2017’den beri Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Siyaset Bölüm Başkanı görevini üstleniyordu.

Diplomatik bir dereceye sahiptir: Kırgız Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi.

Evli, bir çocuğun annesi.

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