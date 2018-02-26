Ayzada Subakocoyeva, ŞİÖ Genel Sekreter Yardımcısı atandı

BİŞKEK, 26 Şubat /Kabar/. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ayzada Subakocoyeva, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi kararıyla ŞİÖ Genel Sekreter Yardımcısı atandı.
Ayzada Subakocoyeva, 9 Eylül 1979’da Bişkek’te doğdu.
2001’de Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi, Doğu Araştırmaları ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nden mezun oldu.
2004’te Pekin Üiversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nden mezun oldu.
Çalışma faaliyetleri:
2003-2004 yıllarında Kırgızistan’ın Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevli olmayan görevlisi;
2004-2006 yıllarında Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde öğretmen;
2005-2006 yıllarında Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi Çin Dili Merkezi İcra Direktörü;
2006-2007 yıllarında Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolos Hizmet Bölümü 3. Sekreteri;
2007-2009 yıllarında Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Doğu Ülkeleri Dairesi Üçüncü Sekreteri;
2009-2013 yıllarında Kırgızistan’ın Çin Büyükelçiliği Konsolosu;
2013-2015 yıllarında Üçüncü Sekreter, İkinci Sekreter, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Komşu Ülkeler Biriminin Birinci Sekreteri;
2015-2016 yıllarında Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Siyaset Bölüm uzmanı;
2016-2017 yıllarında Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Bölümünün Durum ve Analitik Sektörü Başkanı;
Şubat 2017’den beri Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Siyaset Bölüm Başkanı görevini üstleniyordu.
Diplomatik bir dereceye sahiptir: Kırgız Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi.
Evli, bir çocuğun annesi.
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