Aytmatov'un eserlerinden biri yeniden Belarus'ta yayınlandı

BİŞKEK, 17 Mayıs 2018 /Kabar/. Dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov’un “Gün Olur Asla Bedel” adlı kitabının tanıtımı Belarusça yeni baskıda Belarus’ta yapıldı.

15 Mayıs 2018 tarihinde dünyaca ünlü Kırgız yazarı Cengiz Aytmatov’un doğumunun 90. yılı ve Kırgızistan ile Belarus arasında kurulan diplomatik ilişkilerin 25. yıldönümü dolayısıyla Minsk’te yazarın “Gün Olur Asla Bedel” adlı kitabının tanıtımı Belarusça yeni baskıda yapıldı.

Kitap, Kırgızistan Büyükelçiliği inisiyatifiyle ve Belarus Cumhuriyeti Bilgi Bakanlığı'nın yerel yayınevi "Narodnaya Asveta" nın tavsiyesiyle yayınlandı.

Etkinlik sırasında Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ile Belarus Bilgi Bakan Aleksandr Karlyukeviç açılış konuşması yaptılar.

Konuşma yaparken kitabın yeniden yayınlanması vesilesiyle Belarus tarafına ve yayınevine teşekkür eden Büyükelçi, Aytmatov'un edebiyata tamamen yeni fikirler ve düşünceler getirdiğini, en yüksek manevi değerlerin insan özünün temeli olarak kurulduğunu, onları kişiliğinde ana ve tanımlayıcı olarak tanımladığını kaydetti.

"Narodnaya Asveta" yayınevi, yukarıdaki kitabın 10 kopyasını Bişkek’e Aytmatov’un ailesine bağışladı.