Aytmatov doğumunun 90. yılında Ukrayna’da anıldı

BİŞKEK, 14 Mayıs 2018 /Kabar/. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 11 Mayıs 2018’de Kırgız destanı Manas’ın Ukrayna diline çevrilmesinin sunumuna ve dünyaca ünlü yazar Aytmatov’un doğumunun 90.yılına ithafen edebiyat geçesi düzenlendi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Mayıs’ta Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Kırgız destanı Manas’ın Ukrayna diline tercüme edilmesinin sunumuna ve dünyaca ünlü Kırgız yazarı Cengiz Aytmatov’un doğumunun 90. yılına ithaf edilen edebiyat gecesi yapıldı.

Söz konusu etkinliğe yabancı diplomatik misyonların başkanları, Ukrayna devlet organlarının temsilcileri, Ukrayna'nın önde gelen devlet ve halk rakamları, edebi, yaratıcı ve eğitim çevreleri, Kırgız diasporu ve Ukrayna medya temsilcileri, Uluslararası Vakfı (Sayakbay Manasçı) Başkanı Samatbek İbrayev ve Ukraynalıların Kırgızistan Halk Derneği (Bereginya) Başkanı Vladimir Narozya katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kırgızistan’ın Ukrayna Büyükelçisi Cusupbek Şaripov, iki ülkenin kültürel ve ekonomik ilişkilerinin bugünü ve geleceği, dünyadaki en büyük destanlardan biri “Manas” üçlüğünün özelliği ve Kırgız devletinin kuruluşunda ve gelişmesinde soz konusu destanın önemi hakkında bilgi verdi.

Ayrıca, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2018 yılının Aytmatov Yılı olarak ilan edildiğini dile getiren Büyükelçi Şaripov, Kırgızistan’da da ulusal ve uluslararası düzeyde Aytmatov’un doğumunun 90. yılı büyük etkinlikler eşliğinde düzenleneceğini bildirdi.

Büyükelçi buna ek, Ukrayna’da Kırgızistan Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen düzyaca ünlü yazarın jübilesini kutlama etkinliğinin sadece bir başlangıç olduğunu belirtti.

Etkinlik sırasında manasçı Talantaalı Bakçiyev, konuklar için Manas destanı söyledi.

Etkinliğin en parlak bölümü de Kırgızistanlı Mariya Naumova’nın Kırgız enstrümanları komuz, temir-komuz, çoor ve çopo-çoor ile sahne almasıydı.

Edebiyat gecesi sonunda konuklar, Ukraynalı ve Kırgız sanatçılarının ve Kiev Çocuk Akademisi'nin öğrencilerinin Cengiz Aytmatov'un eserlerinden uyarlanan renkli linokları ve sanat resimleriyle tanıştılar.