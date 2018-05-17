Aytmatov, doğumunun 90. yılında Buhara’da anıldı

BİŞKEK, 17 Mayıs 2018 /Kabar/. Özbekistan’ın Buhara vilayetinde büyük yazar Cengiz Aytmatov’un ebedi eserleri ve faaliyetleri konusunda etkinlik düzenlendi.

Özbekistan’ın haber ajansı “UzA”nın aktardığı bilgiye göre, Buhara vilayetinde yer alan 28 no’lu okulda dünyayı kalemiyle fetheden Kırgız yazarı Cengiz Aytmatov’un doğumunun 90. yıldönümüne ithaf edilen etkinlik yapıldı.

Etkinliğin, yazarın son derece sanatsal çalışmaları, farklı milliyetler ve milletlerden temsilciler arasındaki karşılıklı saygıyı güçlendirmek için hümanizm ve iyiliği, ulusal ve evrensel değerlerin fikirlerini yüceltmeyi amaçladığını dile getiren okulun öğretmenlerinden biri Dildora Gaffarova, “Bu nedenle, yazarın çalışmaları ülkemizde büyük baskılarda yayınlanmaktadır. Halkımız kitaplarını özel bir sevgiyle kabul eder.” ifadesini kullandı.

Etkinlik katılımcıları, yazar Cengiz Aytmatov’un Orta Asya bölgesindeki barış ve huzur, geleceği ve gelişimi, uluslar arasındaki dostluk ve uyumun güçlendirilmesi, çeşitli tehdit ve çelişkilerden korunmaları için etkin çalışmalar yaptığına vurgu yaptılar.

Etkinlik sırasında okul öğrencileri için yazarın “Gün Olur Asra Bedel” eserinden uyarlanan sahne sunuldu.

Söz konusu etkinlik, Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev'in "Büyük yazar ve halk figürü Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90. yıldönümü kutlamaları " kararnamesi yürütülmesi çerçevesinde düzenlendi.