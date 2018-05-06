Aydın Kuşadası'nda Gerçekleştirilen 8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi Sona Erdi

Aydın/Kuşadası (Golden Bridge News – Höküme Halilova, Ramiz Meşedihesenli)Türkiye Sağlık Turizm Derneği tarafından her yıl düzenlenen 8. Uluslararası Sağlık Turizm Kongresi Kuşadası’nda çok olumlu bir sonuca vardı. 3-6 Mayıs 2018 Tarihinde kongreye 48 ülkeden çok sayıda yerli ve yabancı üst düzey yönetici, yatırımcı ve sektör temsilcisi, doktorlar vb katıldı.

Kongrenin son gününde panel görüşmelerde Türkiye’nin Tıp Turizminde yer alan coğrafyası, ülke insanının misafirperverliğiyle, dijital teknoloji ile gelişen tıp sektöründeki başarılı tedavi sonuçları, kaliteli sağlık hizmeti ile sağlık sektöründe başarısını hergeçen gün arttırmakta olduğu bir kez daha vurgulandı.

Kongrede “Sağlık Turizminde Yol Haritası”nın oluşturulması, termal tedavi yönleri, yatırım konuları sağlık sektörünün önde gelen yerli, yabancı ve davetli konuşmacıların yanısıra, sağlık turizmi alanında akademisyenler, kamu ve özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, hastane ve sağlık kurum yöneticileri, sektör temsilcileri, yatırımcılar görüşlerini paydaştılar.

Sağlık Turizminde Termal Turizmi, bu sektöre yatırım ve teşvik imkanları, Sağlık Turizminde Kamu Politikaları vb konular ele alındı.