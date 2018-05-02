Asya Olimpiyat Konseyi Başkanı Bişkek’te

BİŞKEK, 2 Mayıs 2018 /Kabar/. Asya Olimpiyat Konseyi Başkanı Al-Sabah resmi ziyareti için Bişkek’te bulunuyor.

Devlet Gençlik, Beden Eğitimi ve Spor Ajansı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Asya Olimpiyat Konseyi (OCA) Başkanı Şeyh Fahad Al-Sabah’ın dün, 1 Mayıs’ta Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e geldiği bildirildi.

Ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiren Asya Olimpiyat Konseyi (OCA) Başkanının Kırgızistan Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Şarşenbek Abdıkerimov ile Devlet Gençlik, Beden Eğitimi ve Spor Ajansı Direktörü Kanat Amankulov tarafından Uluslararası Manas Havaalanı’nda karşılandığı aktarıldı.

Başkentte ziyarette bulunan Al-Sabah’ın Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Devlet Gençlik, Beden Eğitimi ve Spor Ajansı liderleri ile buluşması planlandığı ifade edilen açıklamada, görüşme sırasında işbirliği konuları yanısıra Kırgızistan spor heyetinin 2018 Asya Oyunları ve Olimpiyat Oyunları 2020'ye katılımı konularının ele alınacağı belirtildi.