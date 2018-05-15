Astana toplantısında ateşkesin korunması için mutabık kalındı

BİŞKEK, 15 Mayıs 2018 /Kabar/. Suriye konulu 9'uncu Astana toplantısında tarafların, Gerginliği Azaltma Bölgeleri ve ateşkes rejiminin korunmasında mutabık kaldığı bildirildi.

Kazakistan'da düzenlenen Suriye konulu 9'uncu Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran, Gerginliği Azaltma Bölgeleri ile ateşkes rejiminin korunmasında mutabık kaldı ve alıkonulanlar çalışma grubunun Ankara'da, gelecek garantörler toplantısının Soçi'de yapılmasında anlaştı.



Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Erjan Ashikbaev, Türkiye, Rusya, İran, rejim, muhalefet, Ürdün ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetlerinin hazır bulunduğu toplantının sonuç bildirisini okudu.

Sonuç bildirisinde, taraflar, Gerginliği Azaltma Bölgelerinin, ateşkes rejiminin korunması, şiddetin azaltılması ve Suriye'de genel durumun istikrara kavuşturulmasındaki önemini vurguladı.

İnsani yardımların ulaştırılması, mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü için gerekli koşulların sağlanması konularının önemine de atıfta bulunulan bildiride, DEAŞ, Nusra Cephesi ve BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) terör listesindeki bağlantılı kişi ve gruplarla mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.

GRUP ANKARA'DA TOPLANACAK

Sonuç bildirisinde taraflar, alıkonulanların serbest bırakılması, cenazelerin teslimi ve kayıp kişilerin aranması için kurulan çalışma grubunun 2. toplantısının yapılmasından ve ilerleme kaydedilmesinden duydukları memnuniyete işaret etti.

Garantör ülkeler, bildiride bu konuda çatışan taraflar arasında güven artırıcı ortak adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Ashikbaev, Alıkonulanlar Çalışma Grubunun haziran ayında Ankara’da toplanacağını duyurdu.

CENEVRE SÜRECİ

Bildiride, BMGK’nın 2254 sayılı kararı çerçevesinde siyasi çözüm sürecinin, Soçi’de ocak ayında düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi’nde alınan kararların da katkısıyla devam etmesi gerektiği kaydedildi.

Bildiride bu amaçla BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ve Suriyeli taraflarla Cenevre’de en kısa sürede görüşmeler yapılması ve anayasa komitesi kurulması sürecinin başlatılması tavsiye edildi.

Ashikbaev, bir sonraki garantörler toplantısının temmuz ayında Soçi’de yapılmasına karar verildiğini sözlerine ekledi.

Dünya Bülteni