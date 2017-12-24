Ardahan İl Valisi Gürcistan’da

Bakü (Golden Bridge News) GBNews’in edindiği habere göre, Türkiye Cumhuriyeti Ardahan İl Valisi Mehmet Emin Bilmez’in başçılık etdiği Ardahan Ticaret Odası heyetinin Gürcistan’a ziyareti sırasında, Başkent Tiflis’te bulunan Gürcü ve Türk İşadamları Derneğinde olumlu bir buluşma gerçekleştirilmiştir.