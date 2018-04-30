Antalya'da Kerkük Gecesi Düzenlenecek

BİŞKEK, 26 Nisan 2018 /Kabar/. Kerkük'ün değerli sanatçısı İbrahim Rauf Terzi'nin 50. sanat yılı kutlaması, Irak Türkmen Cephesinin (ITC) 23. kuruluş yıldönümü ve 12 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak olan Irak Genel Seçimleri'nde Türkmen soydaşlarımıza manevi destek amaçlı Kerkük Gecesi düzenlenecek.

18 yıldır Antalya'da faaliyet gösteren Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Çağdaş Türk Müziği Korosu, Şef Arzu Dede yönetiminde "Türkülerle Yolculuk" isimli konser Antalya Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda 29 Nisan 2018 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Katılım ücretsizdir.

Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kürşat Çavuşoğlu: "Şef Arzu Dede yönetimindeki Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Çağdaş Türk Müziği Korosu ve Onur konuğumuz usta sanatçı Mehmet Özbek'in Kerkük türküleriyle Antalyalılara unutulmaz bir gece yaşatmayı istiyoruz." dedi.

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