Almatı-Taşkent Treni Haftada Üç Kez Sefer Edecek

ALMATI, 25 Şubat /Kabar/. Kazinform’a göre, Astana’da “Uzbekiston Temir Yolları” ve “Yolcu taşımacılığı” “Kazak Temir Jolu” temsilcileri arasında bir toplantı düzenlendi.

Toplantı sırasında demiryolu ile yolcu taşımacılığında işbirliği konularında güncel konular tartışıldı.

Özellikle taraflar, №1 / 2 “Almatı-Taşkent” treninin çalışma sıklığını artırma kararı aldılar. Şimdi, 18 Mart 2018’den başlayarat, tren haftada 3 kez sefer edecek (haftanın 2 günü yerine).

Büyük İpek Yolu’nun yeniden başlaması ve turizmin tanıtımının bir parçası olarak Urumçi-Almatı tren hattının Taşkent-Passajskaya istasyonuna kadar yaz mevsiminde uzatılması olasılığı düşünülebilir. Kazak tarafı, 2018-2019 için yeni bir tren programı yönünde “Taşkent-Moskova” ve “Moskova-Samarkand-Termez” adlı ilave trenlerin faaliyete geçmesini destekledi.

Ayrıca, taraflar, elektronik seyahat belgelerinin (biletlerinin) satışını geliştirmek için ikili bir çalışma grubu oluşturmaya karar verdiler.

Golden Bridge News