BİŞKEK, 15 Mayıs 2018 /Kabar/. Almanya’da Kırgızistan’a adanmış fotoğraf sergisi açıldı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan’ın Almanya Büyükelçiliği temsilcileri, 13 Mayıs 2018’de "Ter-Sigillata" müzesinde Almanya vatandaşı Marvin Preuße tarafından düzenlenen fotoğraf sergisine katıldı.

Etkinlik sırasında konuşma yapan Kırgızistan Büyükelçiliği temsilcileri parlamento demokrasi ve 2017 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bağlamında da dahil olmak üzere bağımsızlıktan bu yana Kırgızistan'ın sosyal ve ekonomik ve politik gelişiminin ana yönlerini belirtti.

Temsilciler ayrıca, etkinliğin ziyaretçilerine , son derece gelişmiş ülkelerin vatandaşları için vizesiz rejimi, ülkenin büyük turizm potansiyeli ve Eylül ayında Isık-Göl’de yapılacak Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları hakkında detaylı bilgi verdi.

Kırgızistan’a büyük ilgi gösteren etkinlik katılımcıları ülkeyi ziyaret etme arzularını dile getirdi.