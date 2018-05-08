Almanya'da, 89 yaşındaki ‘Nazi –büyükanne’ Aranıyor

BİŞKEK, 7 Mayıs 2018 /Kabar./ Alman polisi, defalarca Holokost'un inkârından suçlu bulunan 89 yaşındaki bir kadını arıyor.

Alman medyasının "Nazi-büyükannesi" olarak adlandırdığı Ursula Haverbeck, Ekim 2017'de sekiz makale için iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kadın, Nazi propagandasını yayan aşırı sağ eğitim merkezinin başkanıydı. 2008 yılında kapatıldı.

Dolayısıyla, 2015'teki bir toplantıda "Nazi-büyükanne", "Auschwitz'in ölüm kampı olmadığını ve bunun tarihsel olarak kanıtlanmadığını" belirtmişti. Buna ek olarak, televizyonda "Holokost'un tarihin en büyük yalanı" olduğuna vurgu yapmıştı.

Golden Bridge News