Akşen Gıda Şirketi İstanbul’da Artık Bir Markaya Dönüştü

İstanbul (Golden Bridge News – Höküme Halilova, Ramiz Meşedihesenli) Akşen Gıda 1996 yılında İstanbul’da kurulmuş olup 22 yıldır faaliyet göstermektedir.

Akşen Gıda Yemek Üretim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. , profesyonel aşçıları ve servis elemanları , deneyimli ve güleryüzlü idari personeli ile başta toplu taşımalı yemek, yerinde yemek üretimi, davet yemeği, mevlüt pilavı, mevlüt yemeği alanlarında hizmet vermektedir.

Bu Ramazan günlerinde Akşen Gıda şirketini ziyaret ettik. Artık bir markaya dönüşen şirketin faaliyet alanları ile tanıştık. İlk önce gıda mühendisi Hülya hanım mikrofonumuza özellikleri aktardı.

Sonra Akşen Gıda şirketi Genel Müdürü Abdullah Akyıldız sorularımızı yanıtladı.

https://www.youtube.com/watch?v=rCcCgRKlULE&feature=youtu.be