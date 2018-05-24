BİŞKEK, 24 Mayıs 2018 /Kabar/. Aİ heyeti 14 yıl sonra ilk defa Özbekistan'a geldi. Uluslararası Af Örgütü delegasyonu, 22-25 Mayıs'ta Özbekistan'ı ziyaret edecek ve hükümet yetkilileri ile görüşecek.

Örgütün basın hizmetine göre, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, İA Doğu Avrupa ve Orta Asya Direktörü Marie Strazers ve yardımcısı Denis Krivosheev başkanlığındaki heyeti kabul etmeye hazır olduğunu açıkladılar.

Özbek yetkililerinin uluslararası insan hakları örgütleriyle iletişim kurma konusundaki isteklerini

memnuniyetle karşılayan Strazers, bu ülkedeki insan hakları durumunu iyileştirmek için daha çok

şeylerin yapılması gerektiğini söyledi.

Marie Strazers, "Biz Özbek makamları için bir öneri listesi hazırladık ve Taşkent yetkililerinin bu konularda ciddiyetle çalışacağını umuyoruz. Burada söz konusu olan özellikle siyasi baskı ve zulüm görenlere karşı tüm suçlamaların durdurulması, onların rehabilite edilmesi ve geçmişte insanlığa karşı işlenen suçların adil ve etkili bir şekilde soruşturulmasıdır”, dedi.

Uluslararası Af Örgütü heyeti son defa 2004'te Özbekistan'ı ziyaret etmiş ve Taşkent'te “ Anneler

ölüm cezası ve işkenceye karşı” örgütü ile birlikte uluslararası bir konferans düzenlemişti.

Özbekistan'ın Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, ilk olarak 2017 yıl Temmuz ayında yabancı insan

hakları örgütleriyle işbirliği yapmaya hazır olduğunu söylemişti. Bu açıklamadan iki ay sonra İnsan

Hakları İzleme Örgütü heyeti Taşkent'i ziyaret etmişti.

Dünya Bülteni