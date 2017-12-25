Ahmetcan Yesimov, Samruk-Kazına Fonu Başkanı Atandı

Astana (Golden Bridge News) GBNews’in Kazakistan Başbakanı web sayfasından derlemiş olduğu habere göre, Akhmetzhan Yessimov - Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in talimatı üzerine, Başbakan Bakıtcan Sagintayev ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Adilbek Jaksıbekov, Ahmetcan Yesimov’u "Ulusal Refah Fonu" Samruk Kazyna personeli"ne sundu.

Başbakan, A.Esimov'un ülkenin önündeki avantajlarını kaydetti ve en zor devlet görevlerini yerine getirme konusundaki yüksek profesyonellik ve sorumluluğunu vurguladı.

Kısa bir süre A.Esimov, "EXPO-2017" adlı uluslararası serginin etkili bir şekilde hazırlanmasını ve başarılı bir şekilde düzenlenmesini organize etti.

Başbakan, yeni yönetim kurulu başkanına ve Vakıf personeline başarılar diledi ve Başkan'ın belirlediği hedef ve görevleri yerine getirme çabalarını hızlandırma gereğini belirtti.

Ahmetcan Yesimov, 15 Aralık 1950'de Almatı bölgesinde doğdu.

Kazak Ziraat Enstitüsü Makina Fakültesi'nden (1974) mezun oldu. "Tarımsal üretim süreçlerinin mekanizması"; Rus Sosyal Bilimler Akademisi'nin (1991) sosyopolitik fakültesinı tamamladı, uzmanlık - "Sosyo-politik ilişkilerin teorisi" derece aldı. Ekonomi Bilimleri Doktoru (1999) oldu.

1990'dan beri - Kazak SSR Devlet Tarımsal Sanayi Komisyonu Birinci Başkan Vekili, 1992'den - Alma-Ata bölgesel yönetim başkanı, 1994 yılında - Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, 1996 - Kazakistan Cumhuriyeti Sekreteri, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı - Devlet Yatırımlar Komitesi Başkanı olarak görev yaptı.

1998 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İdaresinin Başkanı. 1998'den - Benelüks ülkelerinde Kazakistan Cumhuriyeti (Belçika Krallığı, Hollanda Krallığı ve Lüksemburg Büyük Dükalığı) Olağanüstü ve Tam yetkili Büyükelçisi görevlerini sürdürdü.

2001'den - Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakanı. 2002'de - Başbakan Yardımcısı - Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakanı. 2004'te - Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı. Ocak 2006'dan - Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakanı. Nisan 2008'de Almatı şehrinin akimi atandı. Ekim 2008'den - "Nur Otan" partisinin şehir Başkanı oldu. 9 Ağustos 2015'te Devlet Başkanı üstlendi. Ahmetcan Yesimov "ASTANA EXPO-2017 "in yönetim kurulu başkanını seçildi.

O, "Namus Rozeti" (1982), "Parasat" (2002), "Otan" (2007) adlı Devlet Madalyası ile ödüllendirildi.