AEYK toplantısında birkaç belge imzalandı

BİŞKEK, 15 Mayıs 2018 /Kabar/. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, dün, Soçi’de yapılan AEYK toplantısında yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, dün, 14 Mayıs’ta Rusya’nın Soçi kentinde yapılan Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi (AEYK) toplantısına katıldı.

Devlet Başkanı Ceenbekov, Soçi’ye yaptığı ziyareti kapsamında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede taraflar ticari ve ekonomik, yatırım, yakıt ve enerji alanlarında Kırgız-Rus işbirliği konularını ele aldı.

Buna ek, Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Ceenbekov ile Paşinyan, ikili işbirliğin güncel konularını görüştü.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı ayrıca, Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi (AEYK) toplantısında yer aldı. AEYK toplantı sırasında Birlik çerçevesinde işbirliği konuları, Avrasya alanında uluslararası işbirliği ve daha fazla entegrasyon konuları görüşüldü.

Söz konusu toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı.

Moldova'ya Avrasya Ekonomik Birliği'nde (AEB) gözlemci statüsü verildi.

Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi (AEYK) toplantısı bitiminde birkaç belge imzalandı. Sonraki toplantının Kasım 2018’de Rusya’nın St. Petersburg kentinde yapılacağına karar verildi.