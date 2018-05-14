AEYK toplantısına katılacak heyet üyelerin listesi

BİŞKEK, 14 Mayıs 2018 /Kabar/. Bugün, 14 Mayıs’ta Rusya’nın Soçi şehrinde Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi (AEYK) toplantısı yapılacak.
AEYK toplantısına katılacak Kırgızistan’ın resmi heyet üyelerin listesi:
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov Sooronbay Şaripoviç, Dışişleri Bakanı Abdıldayev Erlan Bekeşoviç, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Bölüm Başkanı Sıdıkov Daniyar Batıroviç, Başbakan Yardımcısı Razakov Ceniş Parpiyeviç, Kırgızistan’ın Rusya Büyükelçisi Otunbayev Bolot İsakoviç, Ekonomi Bakanı Pankratov Oleg Mihayloviç, Ulaştırma ve Yol Bakanı Kalilov Camşitbek Kaliloviç.
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