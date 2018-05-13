ABD'nin Pennsylvania Eyaletinde Azerbaycan Günü İlan Edildi

BİŞKEK, 13 Mayıs 2018 /Kabar/. ABD'nin Pennsylvania Eyaleti Valisi Tom Wolfe, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü vesilesiyle bir kutlama mektubu imzaladı.

AZERTAC’a göre, 28 Mayıs 1918'de ABD'nin de dahil olduğu dünyanın diğer eyaletleri tarafından tanınan Doğu'da ilk Müslüman laik cumhuriyetin - Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurulduğuna dikkat çekiliyor. Bağımsızlıktan beri, Azerbaycan, bölgenin bir işaretçisi olmak, ırk, cinsiyet veya etnik kökene bakmaksızın eşitliğini kabul ediyor, Kafkasya bölgesinde ABD'nin müttefik ve stratejik ortağıdır.

T. Wolfe, ülkede yaşayan Azerbaycanlıları, toplumun gelişimine yaptığı katkılardan dolayı ADR'nin 100. yıldönümünü kutlamaktan gurur duyduğunu ifade ediyor.

Pennsylvania vatandaşları adına vali, ADR'nin 100. yıldönümü tanımanın gururunu dile getirerek, bu etkinliğin başarılı olması için uzun zamandır hatırlanması gereken en iyi dileklerini dile getirdi.

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