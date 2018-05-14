ABD'li General Votel Afganistan için Özbekistan'da

BİŞKEK, 14 Mayıs 2018 /Kabar/. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, kabulde Mirziyayev, Özbekistan ile ABD arasındaki stratejik ortaklık ve çok yönlü iş birliğinin, özellikle siyaset, ticaret, ekonomi, yatırım, teknoloji ve kültür alanlarında hızla gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güvenlik, askeri ve askeri-teknik alanlardaki iş birliğinin detaylı olarak ele alındığı görüşmede, bölgedeki istikrarı hedef alan tehditlere karşı mücadele ve Afganistan'daki durumun barışçıl çözümüne ilişkin güncel konular tartışıldı.

Gündem Afganistan

ABD Başkanı Donald Trump'ın selam ve iyi dileklerini Mirziyayev'e ileten General Votel, ABD'nin mart ayında Taşkent'te düzenlenen Afganistan konulu uluslararası konferansın sonuçlarını değerlendirdiğini ve desteklediğini belirtti.

Görüşmede, Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasının, ticaret ve ekonomide bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi, Afganistan ve tüm Orta Asya ülkelerinin menfaatlerine yönelik büyük altyapı projelerinin hayata geçirilmesi için geniş imkanlar yaratacağı ifade edildi.

Görüşmede ayrıca Mirziyayev'in gelecek hafta ABD'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaretinin Özbekistan-ABD iş birliğini üst düzeye çıkaracağı dile getirildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyayev'in 15-17 Mayıs'ta ABD'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyareti sırasında "Özbekistan ve ABD: Stratejik Ortaklık" adlı ortak bildirinin imzalanması öngörülüyor.

Kaynak: Dünya Bülteni