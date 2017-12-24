AB’den Kırgızistan’a eğitim desteği

BİŞKEK, 22 Aralık 2017 /Kabar/. Avrupa Birliği, eğitim sektörüne bütçe desteği çerçevesinde devlet hazine hesabına 10 milyon avroluk bir bağış aktardı. Yakın gelecekte paranın devlet hesabına yatırılması bekleniyor.

Bu, hükümetin 2020'ye kadar Eğitim Geliştirme Stratejisini ve 2016-2017 için Eylem Planının hayata geçirilmesine yardımcı olacak 36 milyon avro bütçe destek programının bir parçasıdır.

Programın amacı, genel ve mesleki eğitim sistemlerinin reform edilmesine, eğitim kalitesinin ve pedagojik standartların iyileştirilmesine ve kamu maliyesi yönetiminin iyileştirilmesine yardımcı olmaktır.

Ayrıca, programın onaylanma sürecinde Kırgızistan Meclisi (Cogorku Keneş) in talimatlarına yanıt olarak, bu hibe fonları ders kitapları satın almak, okulöncesi eğitim sistemini finanse etmek ve İnternet'i tüm okullara yüklemek için kullanılacaktır.

Buna ek olarak, Avrupa Birliği, bütçe desteğine ek olarak, Maliye Bakanlığı, Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Kamu Konseyi personeline politik, teknik yardım ve eğitim tavsiyesi sağlayacaktır.