Ağlamaman İçin Geleceğin İlmi Keşiflerine Sahip Çık

BU MİLLETİN GELECEKTEKİ ÇARESİZLİĞİNE AĞLAMAMAN İÇİN GELECEĞİN İLMİ KEŞİFLERİNE SAHİP ÇIK. O ZAMAN MİLLET AĞLAMAZ SEN AĞLAMAZSIN

Bişkek (Golden Bridge News) “KARANFİLLER VE MENEKŞELER HİKÂYE KİTABININ YAZARI, ÜNİVERSİTELERCE ONAYLI YERLİ VE MİLLİ İLMİ KEŞİFLERİ BULUNAN KERİM SARILAR MİLLİ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZA ÇAĞRIDA BULUNDU.”

BU MİLLETİN GELECEKTEKİ ÇARESİZLİĞİNE AĞLAMAMAN İÇİN GELECEĞİN İLMİ KEŞİFLERİNE SAHİP ÇIK. O ZAMAN MİLLET AĞLAMAZ SEN AĞLAMAZSIN.

Karanfiller ve Menekşeler kitabımda gerçek yaşanmış bir hikâye olan Tek Şahit isimli Kanal da geçen hikâyeyi okurken benim de gözyaşlarım kendiliğinden akar. Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’IN anlattığı hikâye beni de ağlattı. Bakanımız Sayın İsmet YILMAZ’A çağrımdır. Bu milletin gelecekteki çaresizliğine ağlamaması için değişik bilim dallarının doğrulayıp onayladığı geleceğin yerli ve milli ilmi keşiflerine sahip çıkmasıdır. Yetki elindedir. On bir Üniversitenin olumlu görüşü bulunan, dokuz ayrı Üniversitenin orta öğretim seviyesine uygun bulduğunu onayladığı, yüksek teknoloji değeri içeren yerli ve milli ilmi keşiflere sahip çıkmasıdır. 64. Hükümet Programı çerçevesinde ilmi keşiflerimize yer verilmediğine dair Talim ve Terbiye Kurulunun 17.07.2017 tarih ve 92 sayılı kararının yeniden gözden geçirilmesidir. Keza bu engel devam ettiğinde daha çok milletçe ağlayacağız. Dövüneceğiz. İnanıyorum ki Milli Eğitim Bakanlığınca yanlış yapılan bu işlem düzeltildiğinde işte o zaman gelecekte asil milletimiz ağlamaz, Bakanımız ağlamaz. . Hem ilmi keşiflere sahip çıkmanın güzel dinimiz İslamiyet açısından büyük sevapları da var.