8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresine Kırgızistan’dan yaklaşık 50 davetli katılıyor

İzmir (Golden Bridge News – Höküme Halilova, Ramiz Meşedihesenli) Türkiye Sağlık Turizmi Derneği tarafından “8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi” 3-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kuşadası/Aydın’da yapılacaktır.

Prof.Dr. Dilaver Tengilinoğlu’nun GBNews’e yapmış olduğu açıklamada, Kongrenin Ana Teması olan “Sağlık Turizminde Yol Haritası” kapsamında, önde gelen yerli ve yabancı davetli konuşmacıların yanı sıra, paneller, toplantılar, birebir(B2B) görüşmeler ve benzeri etkinliklerle zenginleştireceğimiz kongreye, Sağlık ve Turizm alanındaki akademisyenler, kamu ve özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, hastane ve sağlık kuruluşları yöneticileri, yatırımcılar, sektör temsilcileri ve iş dünyası temsilcileri davet edilmişlerdir.

8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresine Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Müşaviri Ruslan Amirayev başta olmak üzere, Kırgızistan’dan yaklaşık 50 davetli katılıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=lQNYonJRCjQ&feature=youtu.be