8 Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi Kuşadası'nda Gerçekleştirildi

Aydın/Kuşadası (Golden Bridge News – Höküme Halilova, Ramiz Meşedihesenli)Türkiye Sağlık Turizm Derneği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Sağlık Turizm Kongresi Kuşadası’nda başladı.

Açılışta konuşan Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Enginer Birdal, kongrede sağlık turizminin sorunlarını konuşacaklarını, yurt dışından gelen misafirlere de Türkiye’de gelişen sağlık turizmini anlatıp ilerisi için ülkeler arasında neler yapılabileceğini görüşeceklerini söyledi. Sağlıkta son dönemde önemli adımlar atıldığını vurgulayan Birdal, "Türkiye, 2002’de başladığı sağlıkta dönüşüm programıyla altyapısını güçlendirmesi, kaliteli ve etik değerleri göz önüne alarak yaptığı çalışmalarla bugün dünyada örnek gösterilecek işlere imza attı. Şehir hastanelerinde yapılan çalışma, teknolojik, insan kaynakları ve yönetim bağlamında farklılık arz etmekte ve dünya ülkelerine numune teşkil etmektedir." dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise, Aydın’ın termal turizm noktasında yatırım yapılacak önemli bir sahaya sahip olduğunu, devletin temsilcileri olarak yatırım yapmak isteyen herkese destek vermeye hazır olduklarını vurguladı. Vali Köşger, "17 ilçe ancak 22 antik kentimiz var. Tarihin her döneminde medeniyetleri barındıran bölgemizde, belediye ve bakanlık 550 tesisimiz, 50 bin yatak kapasitemiz var. Biz bunları 4-5 aylık deniz güneş döneminde kullanıyoruz. Oysa burası sağlık turizmi açısından da çok önemli bir merkez olmaya aday. Avrupa’nın, dünyanın önemli kültür merkezlerinden biri olabilir. Termal turizmi daha aktif kullanım için kullanılmalı. Buraya gelecek olan yatırımcılara tüm olanakları seferber edeceğimizi deklare ediyorum" diye konuştu.

Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Ulugbek Egamberdiev da toplantıya davet edildiği için çok mutlu olduğunu, Özbekistan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının yaptığı ikili görüşmelerin olumlu adımı olarak burada bulunduklarını söyledi. Türkiye’nin sağlık turizminde çok geliştiğine dikkati çeken Egamberdiev, "Türkiye sağlık turizminde dünyaya hizmet ediyor. Bundan sonrasında da Özbekistan ve Türkiye arasında sağlık turizmindeki birçok çalışmayı ilerletmeye devam edeceğiz. Türkiye’deki kaliteli ve gelişmiş sağlık turizmini Özbekistan’da da yapmayı hedefliyoruz “ dedi.

Kongrenin açılışına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enginer Birdal, Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ve Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Ulugbek Egamberdiev ile 50 ülkeden 400’e yakın davetli katılıyor.