6 Retro otomobillerin sergisi Taşkent'te yapıldı

BİŞKEK, 6 Mayıs 2018 /Kabar/. Kazinform haberine göre, Özbekistan'ın başkentinde, 9 Mayıs'a adanmış retro otomobil sergisi düzenlendi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, 9 Mayıs Zafer Günü'ne adanmış retro otomobil sergisi düzenlendi.

Bu yıl, Retro uz auto club katılımcıları, 15'den fazla motorlu scooter ve motosiklet dahil 40'tan fazla nadir araç sergiledi. Buradaki avantaj, "Volga", "Moskviç" ve "Victory" gibi Sovyet üretim araçlarına verildi. Ancak, onlarca otomobil arasında "Martı" ve hatta "Mercedes-Benz" ve "Ford" gibi markalar da sergileniyor. Bunların yanı sıra sergi askeri zamanların araçları da gösteriliyor.

Otomobil Kulübü Retro uz aktif katılımcılarından biri Andrey Holovçenko, "Bu sergiyi her yıl 9 Mayıs arifesinde düzenliyoruz. Çok sayıda araba ve motosiklet sergiliyoruz. Bu yıl Gaz kategorisinde çok ilginç arabalar eklendi. Aynı zamanda, bu yılki sergimiz uluslararası bir standarda sahip. Duşanbe'den üç araba getirdiler. Bu arabalar Gas-21, Gas-24 ve Gas-67b'dir. Buna ek olarak, 5 askeri saat makinesi var - Gas-67" dedi.

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