5 yaşındaki çocuk üç tonluk arabayı itti

BİŞKEK, 3 Mayıs 2018 /Kabar/. Bişkek'te, 5 yaşındaki çocuk üç tonluk arabayı birkaç metre sürükledi.

Kırgızistan’da en güçlü adam olarak bilinen kahraman Taşçaynar bugün, 3 Mayıs’ta Nurkırgız adlı en küçük öğrencisi ile toplumu tanıştırdı.

Çocuk halka yeteneğini gösterdi. Onun küçük sırtına ipi astılar ve çocuk da kimsenin yardımı olmadan arabayı itti. 21 kiloda Nurkırgız 3 tonluk arabayı 34 metreye sürükledi.

Taşçaynar, öğrencisinin bu etkinlik için 6 ay hazırlandığını ve küçük öğrencisinin amacı dünya rekoru kırmak olduğunu bildirdi.

Kırgız kahramanı, çocuğun ebeveynleri çocuğunu halka göstermek istemediklerini ve o yüzden de ona maske taktıklarını, adını da değiştirerek söylediklerini ifade etti.

Geleceğe dönük planları ile paylaşan Taşçaynar, gelecekte ABD’de yeteneğini göstermeyi planladığını sözlerine ekledi.