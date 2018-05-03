Hindistan'da kum fırtınası: 77 ölü, 143 yaralı

BİŞKEK, 3 Mayıs 2018 /Kabar/. Hindistan'ın kuzeyinde ortaya çıkan şiddetli kum fırtınasında 77 kişi hayatını kaybetti, 143 de yaralandı.

Hindistan'ın kuzeyindeki şiddetli kum fırtınası bir felakete dönüştü. Yetkililer, fırtınada 77 can kaybı olduğunu bildiriyor. Yaralı 143 kişi ise hastanelere taşındı.

Batıdaki Pakistan sınırından doğudaki Bangladeş'e kadar geniş bir hatta günlerdir kum fırtınası etkiliydi. Uluslararası haber ajansları, başkent Yeni Delhi ve Nepal sınırına yakın konumda yer alan Allahabad'dan fırtına fotoğrafları servis etti.

Kum fırtınaları, Mısır'dan Çin'e kadar birçok ülkeye zor günler yaşatıyor. Çin'in başkenti Pekin'de günlerdir göz gözü görmüyor.

Mısır'da ise Nil Nehri üstündeki Asvan'a yaklaşan kum fırtınası, ürkütücü bir görüntü ortaya çıkardı. Filmleri aratmayan kare, sosyal medya ve uluslararası basında büyük ses getirdi.

Kaynak: Karar