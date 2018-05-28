28 Mayıs Azerbaycan'da "Cumhuriyet Günü" bayramının 100. yıl dönümü

Bakü (Golden Bridge News) 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurulmasının 100. yıl dönümü kutlanıyor.

23 aylık kısa ömrüne rağmen Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, Müslüman ve Türk toplumları içerisinde kurulan ilk parlamentolu demokratik hukuk devleti olması bakımından oldukça büyük önem arzediyor.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, 28 Mayıs 1918'de Gürcistan'ın Tiflis şehrinde, Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası tarafından ilan edildi. Bakü, Ermeni ve Bolşevik çetelerinin işgali altında olduğu için Fethali Han Hoyski başkanlığında oluşturulan geçici Azerbaycan hükümeti, faaliyetini bir süre Gence şehrinde sürdürdü. 28 Nisan 1920'de Bolşeviklerin 11’inci ordusu Azerbaycan’ı işgal ederek, cumhuriyeti yıktı.

100. Yaş Günün Kutlu Olsun Can AZERBAYCAN!