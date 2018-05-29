Hakem Ali Palabıyık, Azerbaycan - Kırgızistan Maçını Yönetecek

BİŞKEK, 28 Mayıs 2018 /Kabar/. DHA'da yer alan habere göre, FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Azerbaycan ile Kırgızistan A Milli Futbol Takımları arasında 29 Mayıs Salı günü oynanacak hazırlık müsabakasında düdük çalacak.

YARDIMCILARI SERKAN OLGUNCAN VE ÇAĞLAR UYARCAN

Azerbaycan'ın Bakü şehrinde bulunan Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

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