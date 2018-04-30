BİŞKEK, 27 Nisan 2018 /Kabar/. 68 Ülkenin Sakinleri Bakü Formula-1 İçin Bilet Aldı.

Yabancı taraftarlar satılan biletlerin yüzde 45'ini oluşturuyor. İlk 10 ülke arasında Rusya, Monako, İngiltere, Ukrayna, Avusturya, Gürcistan, Hollanda, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD bulunmaktadır.

Bazı tribünler için biletler zaten satıldı. Son haberlere göre, "Filarmoni", "İçeri Şehir" ve "Boulevard" gibi sektörlerde «B» ve «C» ana tribün "Abşeron" tribünlerde yer yok.

Golden Bridge News