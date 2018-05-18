25 Yıl Sonra Özbekistan’da Olmak Nasıl Bir Duygudur Acaba?

BİŞKEK, 18 Mayıs 2018 /Kabar/. Özbekistan’ın Başkenti Taşkent’te düzenlenen “I.Uluslararası Dünya Türkolojisinde Özbek Dilinin Yeri” adlı sempozyumla ilgili düşüncelerini paylaşmak için Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Öğretim Görevlisi Muhittin GÜMÜŞ’e muracaatta bulunduk.

Muhittin GÜMÜŞ, ‘Ankara Üniversitesi TÖMER adına görevlendirilerek 09.09.1992’de ilk kez ayak bastığımız ve 07.07.1993’te yıllık izne çıkıyoruz diyerek veda ettiğimiz Özbekistan’a 10 Mayıs 2018’de dönmek nasip oldu.

Sınırların açıldığı yeni dönemde inanın ki SSCB yıkıldıktan sonraki ilk kavuşmadan daha çok heyecan vericiydi Taşkent’e adım atmak. Uçaktan indikten sonra pasaport kontrolü ve ardından sadece 5 dakika içinde kendimizi Taşkent sokaklarında bulduk. Çeyrek asır önceki akşamların loş ışıkları yerine pırıl pırıl, ışıl ışıl cadde ve sokaklarıyla renkli ve yemyeşil şehrin canlılığını hissettim o anda. İkamet ettiğimiz otele kadar tanıdık bir yüz, tanıdık bir yapı, ağaç, sokak, yol, cadde veya bir şeyler aradı gözlerim. Suyu, havası daha güzelleşmiş bir Taşkent buldum ben. Gönlümün sevda kenti olmuş, hem de karşılığı bulunan bir sevda. Eski yıllarda yalnızca Halklar Dostluğu meydanı olarak bildiğimiz yerde artık “Edipler Hıyabanı” mevcut. “Edipler Hıyabanı”nda gördüğüm Alişir Nevaî, Aybek, Erkin Vahidov, Azad Şarafiddinov, Ğafur Ğulam’ın heykelleriyle konuşur gibi seslendik etrafa. Aynı arazi içinde Özbekistan Yazarlar Birliğinin binası Türkiye’ye ve diğer ülkelere örnek olsun. Millî mimariye uygun tarzda inşa edilmiş Âli Meclis binası da örnek olur bizimkilere. Mimar Sinan’dan beri mimar çıkaramayan Türkiye’miz Batı’nın sözde şehir planlamacılarına fantastik kutu görünümlü binalarını kurdurmakla ne yaptıklarının farkında olur inşallah. Özbekistan’ı sevmek ve beğenmek için çok sebep var. Çalışkan ve disiplinli insanlarında vefa ve kadirşinaslık da ön planda olduğuna göre, tarih, medeniyet, uygarlık eserleriyle sevdirir kendini bu güzel ülke. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 29-30 Nisan 2018 tarihindeki Özbekistan ziyaretinin tesiri hafızalardan asla silinmeyecektir. Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in ileri görüşlü ve demokratik hukuk kuralları çerçevesinde yönetim anlayışına sahip olması geleceğe umutla bakmak için çok önemli bir unsurdur’. dedi

Gelelim sebeb-i ziyaretimize…

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te bulunan ve 13 Mayıs 2016’da kurulan Alişir Nevai Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi tarafından “ I.Uluslararası Dünya Türkolojisinde Özbek Dilinin Yeri” adlı sempozyum düzenlendi.

Sempozyuma Türkiye’den 5, Kazakistan’dan 15, Kırgızistan’dan 4, Azerbaycan’dan 7, Özbekistan’dan 12, Rusya Federasyonu ve Ukrayna’dan çok sayıda bilim adamının katıldığı sempozyumun açılışında Alişir Nevai Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şuhrat Sirojiddinov bir konuşma yaparak “ Türk dünyasının birlik ve dirlik içinde azimle çalışması halinde dünya medeniyetine katkısının zirveye ulaşacağına inanıyorum. Yeni kurulan Üniversitemizin yaptığımız ilk uluslararası sempozyum olması bakımından önem taşımaktadır bu sempozyum. Bu sebeple tarihi bir anı sizlerle birlikte geçirmenin hazzını yaşıyorum.” dedi.

Açılış programında Akademik Askarov, Kazakistan’ın Taşkent Büyükelçisi, Azerbaycan Büyükelçiliği Başkatibi, Özbekistan Yükseköğretim Bakanlığı temsilcisi İnomjon Majitov ile TÜRK Akdemisinin temsilcisi Darhan Kıdıralı birer konuşma yaptılar.

Kırgızistan –Türkiye Manas Üniversitesi adına katıldığımız "Uluslararası Dünya Türkolojisinde Özbek Dilinin Yeri" konulu sempozyumda Rektör Prof. Dr. Şuhrat Sirojiddinov’a Manas Üniversitesinin hatıra plaketini ve Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarını hediye olarak sunduk.

Sempozyumun ikinci oturumunda “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sorunlar; Türkçe Öğretenlerin Nitelikleri” konusunda tebliğimi sundum. Aynı alanda Üniversitemize bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe Okutmanı Bayram Bilir de “Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Taşıması Gereken Özellikleri” konusunda tebliğini sundu. Türkçe öğretimi için düşünülen bütün nitelikler ve özellikler bütün Türk lehçelerine teşmil edilebilecek biçimde anlatıldı.

Türk Dünyasının 6 değişik ülkesinden gelerek tebliğlerini sunan bilim adamlarının konuşmaları tercüme edilmeden sunuldu. Bağımsızlığın ilan edildiği 1991 yılından beri geçen süredeki en önemli gelişmenin akraba diller arasında tercümeye ihtiyaç duyulmadan bilimsel sunum yapılabilir olmasıdır.

Sempozyumda çok eski dostlarla birlikte Özbekistan'ın çok değerli bilim adamlarıyla son derece güzel görüşmeler gerçekleştirdik. Özbekistan Bilimler Akademisi Dilbilim Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Nizameddin Mahmudov, değerli meslektaşım ve dostum Özbekistan Medeniyet ve Sanat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Yoldaşev ile son derece yararlı görüşmeler gerçekleştirdik.

Muhittin GÜMÜŞ ‘Sempozyumdan sonra Semerkant’ı ziyaretimizde Semerkant Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Juliboy Eltazarov ile Özbek Filolojisi Bölümünün öğretim elemanlarının misafirperverliği unutulmaz bir iz bıraktı. Tekrar iki günlük Taşkent gezimiz ise mükemmeldi. Bana bu imkânı tanıyan Üniversiteme ve değerli Özbek meslektaşlarıma, hocalarıma teşekkür ederim. Seyahatimiz boyunca bana yol arkadaşlığı yapan YDYO Türkçe Okutmanı Bayram Bilir 'e de ayrıca teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin düzelmesinin neticesinde gerçekten çok harika gelişmeler olduğunu somut olarak görme imkânı bulduk. Mutluyum’ ifadelerine yer verdi.

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