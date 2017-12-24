24 Aralık Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum günüdür

Bişkek (Golden Bridge News) İlham Haydar oğlu Aliyev 24 Aralık 1961 Bakü'de doğdu. Azerbaycan'ın dördüncü ve mevcut Cumhurbaşkanıdır. Önceki Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in oğludur. Ayrıca Yeni Azerbaycan Partisi'nin başkanıdır.

1967-1977 yılları arasında Bakü'de ilk, orta ve lise eğitimi aldı. 1977 yılında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nü kazandı. 1982 yılında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nü başarıyla bitirerek aynı okulda doktoraya başladı. 1985 yılında doktorasını başarıyla tamamlayarak tarih doktoru ünvanı aldı. 1985-1990 yılları arasında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1990-1994 yılları arasında iş hayatına atıldı. Birtakım ithalat-ihracat şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

1994-2003 yılları arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi'nin başkan yardımcılığını yaptı. Haydar Aliyev'in yeni petrol stratejisinnin hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlendi. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin petrol politikasının jeopolitik yönleriyle ilgili birçok araştırması bulunmaktadır. Bilimler doktorudur.

İlk olarak 1995 yılında daha sonra ise 2000 yıllında Azerbaycan Millî Meclisi'na yapılan seçimlerde milletvekili seçildi. 2003 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından Başbakanlık görevine tayin edilmesiyle milletvekilliği sona erdi.

Belirtelim ki, İlham Aliyev ayrıca 1997 yılından Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı'dır. Sporun ve Olimpiyat hareketinin gelişmesinde büyük hizmetlerine göre Uluslararası Olimpiyat Komitesi ali nişanı ile ödüllendirildi.

Mehriban Aliyeva ile evlidir, üç çocuk babasıdır ve üç torun sahibidir. Çok iyi derecede Rusça, İngilizce, Türkçe ve Fransızca bilmektedir.

Kırgız Ulusal KABAR Ajansı ve TÜRKEL Yayın Grubu olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i doğum günü dolayısıyla tebrik ediyor, devlet başkanına uzun ömür, sağlık, çalışmalarında başarılar dileriz!