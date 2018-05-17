2050 yılında Kırgızistan nüfusu 8,1 milyona çıkacak

BİŞKEK, 17 Mayıs 2018 /Kabar/. 2050 yılında Kırgızistan nüfusunun 8,1 milyona çıkması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı raporuna göre, 2050 yılına kadar, tüm Orta Asya ülkelerinin nüfusunu artırmaları bekleniyor.

Araştırmacıların tahminlerine göre, Kırgızistan'da nüfus sayısı 6 milyondan 8,1 milyona çıkacak. Kazakistan'da da 17,5 milyondan yaklaşık 23 milyon insana, Tacikistan halkı sayısı, 8,5'ten 14,5 milyon'a, Türkmenistan'da ise 5,5'ten 7,5 milyona kadar artması tahmin ediliyor.

En büyük artış Özbekistan'da bekleniyor, komşu ülkenin sakinlerinin sayısı 10 milyondan 40,9 milyona kadar artacak.

Orta Asya’da insan sayısında artış olacakken, aynı zamanda, 2050 yılına kadar Rusya'nın nüfusu 146 milyondan 133 milyona düşmesi bekleniyor.

BM tahminlerine göre, nüfus Belarus, Moldova ve Ukrayna'da da azalacak. Letonya ve Litvanya'da nüfus % 25 oranında, yani bu yaklaşık yarım milyon kişiye azalacak.

Şimdi dünya nüfusunun yarısından fazlası, yüzde 55'i şehirlerde yaşıyor. Yirminci yüzyılın ortalarında, bu gösterge yaklaşık yüzde 30'du ve XXI yüzyılın ortalarında yüzde 68'e ulaşacak. Asya ve Afrika ülkelerinin kentsel nüfusu en hızlı şekilde artıyor. Bu bölgeler büyümenin yüzde 90'ını oluşturacak.