19 Mayıs Kırgızistan’da da kutlandı

BİŞKEK, 19 Mayıs 2018 /Kabar/. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor bayramı, Bişkek'teki Atatürk Parkında kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğine bağlı okul ve liseler tarafından düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat yaptığı konuşmada, "Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarını, Türk Milletine sarsılmaz inancı olan ve yeni bir devlet için yola çıkan 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyen atalarımızı rahmetle hatırlıyoruz" dedi ve katılımcıların bayramını kutladı.

Golden Bridge News