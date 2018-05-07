10 binden fazla Kırgız vatandaşı Rusya’nın “kara listesinde” bulunuyor

BİŞKEK, 7 Mayıs 2018 /Kabar/. 10 bini aşkın Kırgız vatandaşı, Rusya Federasyonu'nun Federal Göçmenlik Servisi'nin "kara listesinde" bulunmaktadır.

Bugün, 7 Mayıs’ta Kabar ajansında basın konfrans düzenleyen Kırgızistan Devlet Göç Hizmeti Başkan Yardımcısı Almazbek Asanbayev, 10 binden fazla Kırgız vatandaşının Rusya Federasyonu'nun Federal Göçmenlik Servisi'nin "kara listesinde" bulunduğunu bildirdi.

Geçen yıl Rusya'da, 193 bin Kırgız vatandaşının Avrasya Ekonomik Birliği’nde (AEB) kalma kurallarını ihlal ettiğini ve Kırgız vatandaşlarına karşı geçen yıl 2 789 ceza davası açıldığını, bunların 804'ü belgelerin sahteciliği ile ilgili olduğunu dile getiren Asanbayev, “Kırgızistan vatandaşları 505 hırsızlık yaptı, 309 devlet sınırının kaçak geçişi kaydedildi. Yaklaşık 10 bin 719 Kırgız vatandaşının Rusya Federasyonu topraklarına 3 yıla kadar girmesi engellendi. Kırgızların Rusya’ya girmesine yasağın getirilmesi sebebi vatandaşların tam zamanında göç dairelerine gitmemesi oldu.” dedi.